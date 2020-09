Nachdem zwei Personen in Innsbruck und Umgebung positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, startete die Tiroler Gesundheitsbehörde vorsorglich einen öffentlichen Aufruf. Gäste, die sich am Donnerstag im Casino in Innsbruck oder im Segafredo Café im Telfer Inntalcenter aufhielten, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten.