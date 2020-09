Ohne Licht und in Schlangenlinien fahrend nahm ein 20-jähriger Pkw-Lenker am Montag einer Polizeistreife beim Europark die Vorfahrt. Die Beamten hielten ihn wenig später auf und nahmen ihm an Ort und Stelle den Führerschein ab. Der Grund: Der 20-Jährige war auf Drogen.