Als Reaktion auf die sprunghaft angestiegene Zahl an Neuinfektionen verschärft die niederländische Regierung die Corona-Regeln des Landes. Die neuen Maßnahmen gelten für vorerst drei Wochen. „Jeder hat die alarmierenden Berichte gesehen“, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Montagabend in Den Haag. Daraus müssten jetzt Konsequenzen gezogen werden.