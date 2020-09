Ein 40-jähriger Welser erstattete am 27. September 2020 gegen 13 Uhr Anzeige über einen Einbruchsdiebstahl in seinen Lagerraum bzw. den Kühlraum seiner Firma im Bezirk Wels-Land. Er gab an, dass schon seit längerer Zeit immer wieder kleinere Bargeldbestände, Getränke sowie Lebensmittel aus seinem Kühlraum gestohlen werden. Aufgrund dieser Tatsache installierte er auf Anraten der Polizei eine Videoüberwachung im Lagerraum.