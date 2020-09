Die Zahl der Infizierten in Antikörperstudien, die direkt mit den offiziellen Meldezahlen verglichen werden kann, sei jedenfalls häufig viel größer, heißt es in dem Bericht. In Deutschland etwa, wo die Zahl der Fälle niedrig war und viel getestet wurde, betrug die Seropositivitätsrate im August das 4,5-Fache der Rate an offiziell registrierten Corona-Fällen. Auch in Ischgl hatte sich etwa bei einer Antikörperstudie bei immerhin 42,4 Prozent der Bevölkerung vor dem Sommer gezeigt, dass es in Bezug auf die oftmals nahezu symptomlos verlaufenden Covid-19-Infektionen eine beträchtliche Dunkelziffer gibt.