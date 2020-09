Verzweifelt ist Janine Skacel, die mit ihren fünf Kindern vor Kurzem in eine neue Gemeindewohnung in Wien-Favoriten eingezogen ist. Im Bad findet sich nur ein Warmwasserspeicher mit Fassungsvermögen von 100 Litern. „Zu wenig für die gesamte Familie, bei der Besichtigung wurde uns anderes versprochen“, so Skacel.