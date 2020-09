Corona-Lustigkeit: Wenn Sie in Bludenz oder Oberwart, Knittelfeld oder Wels zum Wirt gehen bleibt Ihnen (noch) erspart, was Ihnen in Wien beim Besuch von Restaurants, Bars oder Wirtshäusern blüht: Die Zettelwirtschaft! Wobei die seit Montag eingeführte Registrierung der Lokalgäste nur sehr schleppend ins Laufen kommt. Fast 40 Prozent der Gäste, so wurde nach einer Blitzumfrage unter Gastro-Funktionären gemeldet, verweigern die Mitarbeit. Oder sie verwenden vermeintlich „lustige“ Namen wie Rudi Anschober. Schon ganz schön bedenklich, wie lustig gar nicht wenige Zeitgenossen die Pandemie finden. Übrigens: Gestern wurde bei den Corona-Todesopfern weltweit die Grenze von einer Million überschritten.