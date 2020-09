Und trotzdem hat Hartberg ein Stürmer-Problem! Denn seit Kurzem ist Tadic der einzige nominelle Mittelstürmer im Kader von Markus Schopp. Denn der Vertrag mit dem 22-jährigen Kroaten Borna Petrovic wurde aufgelöst. „Beidseitig“, wie Hartberg-Obmann Erich Korherr bestätigt. Damit klafft im Angriff ein Loch. Was den Sportdirektor des TSV aber grundsätzlich noch nicht in Panik verfallen lässt. „Letzte Saison haben wir neben Tadic zwar Sandro Gotal gehabt, am Ende hat aber auch immer nur Dario gespielt“, argumentiert Korherr. Was der Manager aber auch weiß: Sollte Tadic einmal ausfallen, brennt gewaltig der Hut!