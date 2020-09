Während beim sauren Regen das Unheil von oben kommt, stößt es bei rund einem Viertel der Österreicher von unten sauer auf. Reflux nennen es die Insider, besser bekannt als Sodbrennen. „Man kann es durchaus als Volkskrankheit bezeichnen“, sagt Primar Edward Shang, der Leiter der Allgemeinen Chirurgie im BKH Reutte. Der Reflux sei nicht nur lästig, er könne zu chronischem Reizhusten, Schlafstörungen oder sogar zu Asthma führen. Bleibt das Problem im Ventilmechanismus am Übergang von der Speiseröhre in den Magen lange unbehandelt, kann es zu narbigen Verengungen oder in seltenen Fällen sogar zu Speiseröhrenkrebs kommen.