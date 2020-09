Vom Energie-Plus-Haus in Baumgartenberg über den Onlineshop für schadstofffreie Produkte bis hin zu den Hageltests des Instituts IBS in Linz: Die Liste der Nominierten für die heutige OÖ-Verleihung des Energy Globe ist lang. „Wir hatten noch nie so viele Einreichungen wie heuer“, sagt Gründer Wolfgang Neumann.