Naegleria fowleri ist besonders in Gewässern und Böden der Subtropen und Tropen verbreitet und überlebt nur in warmem Süßwasser. Laut US-Gesundheitsbehörde CDC infizieren sich Betroffene in der Regel, wenn beim Baden oder Tauchen kontaminiertes Wasser in die Nase gelangt. Wandert die Amöbe ins Gehirn, kann sie lebensgefährliche Entzündungen auslösen.