„Es war ein Meilenstein in der Geschichte des Konzerns“

Vor fünf Jahren fand eine weitere Erneuerung statt. Für 20 Mio. € wurde das Erdgeschoß samt Interspar modernisiert. „Mit dem Sillpark haben wir das erste große Shoppingcenter im Eigentum der Spar-Gruppe in Österreich mit dem starken Anker Interspar eröffnet. Es war ein Meilenstein in der Geschichte des Konzerns“, verdeutlicht Spar-Vorstand Hans Reisch.