Monitoring und bedarfsgerechte Produktion

So werden mittels Monitoring fortlaufend die Lebensmittelabfälle systematisch erhoben, die Ergebnisse dokumentiert und der Organisation für die Statistik und Vergleiche gemeldet. Um im Voraus eine Verschwendung zu vermeiden, wird mithilfe eines Warenwirtschaftsprogramms bedarfsgerecht produziert. Den Bewohnern bietet man die Gerichte in unterschiedlichen Größen an. Am Buffet finden sich nur kleine Gebinde, die bei Bedarf nachbestückt werden. Sollte etwas übrig bleiben, wird z. B. Obst, das nicht mehr lange hält, zusammen mit den Bewohnern zu Kompott oder Obstkuchen verarbeitet.