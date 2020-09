Sperrstunden-Chaos: Anders als Vorarlberg und Salzburg gilt in Tirol die Sperrstunde um 22 Uhr weiterhin auch in Hotels. Eine Differenzierung zwischen Gästen und Einheimischen in Lokalen führe laut Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zu einer Ungleichbehandlung. Es sei nicht zu rechtfertigen, dass Einheimische um 22 Uhr die Lokale verlassen müssen, „aber Gäste bis 1 Uhr morgens konsumieren können“, so Platter.