Gleich neben der Einfahrt zum Hof, in der alten Küche der Großeltern, passiert die Magie: Ursula Hofstätter schüttet frische Milch in eine große, stählerne Maschine. „Da wird sie pasteurisiert und dann machen wir sie zu Joghurt“, sagt die Bäurin. Daneben packt sie Topfen in kleinere Packungen, die dann später in einer Bauernecke im Nachbarort stehen werden – gleich wie Fruchtjoghurts, Käse und andere Produkte.