Welche Projekte möchten Sie in Ihrer fünfjährigen Amtszeit umsetzen?

In Wörgl platzen wir aus allen Nähten. Eine Vergrößerung am derzeitigen Standort ist leider nicht möglich. Daher ist ein Neubau vonnöten. Ein passendes Grundstück haben wir schon gefunden und sind gerade in der Planungs- und Bewilligungsphase. Wenn alles gut läuft, sollte der Bau 2021 beginnen. Rund zwei Millionen Euro werden dafür investiert. Weiters möchten wir die Landesorganisation in Innsbruck umbauen. Hier stehen wir aber noch am Beginn der Planung.