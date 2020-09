Wie geht‘s mit David Alaba und seinem Vertragspoker mit dem FC Bayern weiter? Die Frage diskutiert in diesem Video (oben) Michael Fally mit „Sky“-Reporter-Legende Uli Köhler, der via Skype aus dem Studio in München zugeschaltet ist. Köhlers These: „Alabas Vertrags ist zum falschen Zeitpunkt ausgelaufen. Seine Verhandlungsposition ist jetzt schlechter, als wenn der Vertrag vor einem Jahr ausgelaufen wäre. So gesehen ist Alaba ein Opfer des Corona-Virus.“ Außerdem spricht Köhler über Alaba-Berater Pini Zahavi, Uli Hoeneß und Alabas Stellung im Vergleich zu Robert Lewandowski und Manuel Neuer (alles im Video oben).