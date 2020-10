„Normalerweise haben wir ein ganzes Hotelstockwerk mit 20 Hotelzimmern zur Verfügung. Besucher kommen und gehen von Zimmer zu Zimmer - in jedem Boutique Room gibts einen anderen Aussteller. Aufgrund von Corona machen wir am 09. Oktober das erste mal eine FCI LIVE Show und bringen so Eventflair zu den Menschen“, sagt Liliana Klein über das neue Live Format.