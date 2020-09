Nach Ausbruch von Kriegshandlungen um die formal zu Aserbaidschan gehörige, aber de facto seit 1994 von Armenien kontrollierte Region Berg-Karabach gibt es keine Anzeichen für eine baldige diplomatische Lösung. Die beiden Staaten warfen am Montag der jeweils anderen Seite vor, für die Eskalation am Wochenende verantwortlich zu sein. Aserbaidschans Armee und von Armenien unterstützte Rebellentruppen lieferten sich am Sonntag heftige Gefechte, die am Montag andauerten. Bereits 68 Menschen sollen zu Tode gekommen sein, darunter neun Zivilisten.