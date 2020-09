Zur Eröffnung der Kinderkulturwoche (7. 10.) gibt es ein buntes Konzertprogramm der Linzer Musikschule mit Liedermacherin Mai Cocopelli im Brucknerhaus. In den folgenden Tagen stehen Konzerte, Theater- und Tanzaufführungen, Workshops, Ateliers, Familienrundgänge in 30 Einrichtungen am Programm. Man erobert dabei neue Orte, so findet Theater für die Kleinsten nicht nur im Kuddelmuddel, sondern auch am Salonschiff und im Kepler Salon statt.