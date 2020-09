Auf Kuppe stecken geblieben

„Ich bin zwar Jurist und kein Techniker. Aber so wie es aussieht, ist das gar nicht so einfach“, meint Heinz Raab von der Bezirkshauptmannschaft. Sie hat das umstrittene Fahrverbot verhängt. Zur Problemlösung bedarf es aus seiner Sicht einer „kleinen, technischen Meisterleistung.“ Die Kritik an der Straßensperre weist er zurück. „Vor ein paar Jahren haben die ÖBB an den Gleisen Änderungen vorgenommen. Es sind schon Autos auf der Kuppe stecken geblieben. Gar nicht auszudenken, was passiert, wenn ein ICE herbeirauscht.“