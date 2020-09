Nachdem in Tirol mit vergangenem Freitag die Sperrstunde zumindest für die kommenden drei Wochen auf 22 Uhr vorverlegt wurde, sind am Wochenende erneut Schwerpunktkontrollen in der heimischen Gastronomie durchgeführt worden. Dabei wurden von der Polizei und den Gesundheitsbehörden insgesamt 341 Lokale in ganz Tirol kontrolliert - in 15 Fällen wurde eine Anzeige erstattet.