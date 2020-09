Jeder, der in den Naturparkgemeinden einen Streuobstbaum besitzt, kann seine reifen und gereinigten Äpfel diesen Herbst abgeben. Gesammelt werden diese im Lagerhaus Kulm an drei Tagen im Oktober (genaue Termine unter www.weinidylle.at). Damit sich das Einsammeln auch wirklich lohnt, werden pro Kilogramm 20 Cent ausbezahlt. „Wir hoffen auf eine rege Teilnahme, vor allem von Privatpersonen“, so Mähr. Alle Früchte werden dann zu einem herrlichen Apfelsaft gepresst, der unter anderem im Naturparkbüro und bei Buschenschenken verfügbar sein wird. Mit der Aktion soll einer möglichen Lebensmittelverschwendung entgegengewirkt und der Nutzen von Streuobstwiesen stärker betont werden.