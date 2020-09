Kennengelernt haben sich Hidegh und Saravia nach dem Studium in Österreich. Voller Eifer gründeten die Freunde das Unternehmen Primer Lugar. „Pablo lebt in Guatemala und pflegt sehr gute Beziehungen zu den Bauern, von denen wir den Kaffee ohne Umwege und ohne große Gewinnspanne kaufen“, betont Hidegh. „Michael lässt die importierten Sorten regional in Österreich frisch und von Hand rösten. Erhältlich sind die unterschiedlichen Kreationen in unserem Online-Shop“, berichtet Saravia. Neben Fairness gegenüber den Bauern und nachhaltiger Produktion setzt die junge Firma auf Qualität. Ihre Bohnen zählen zu den hochwertigsten weltweit und sind selten. Denn edler Kaffee aus Guatemala macht nur drei Prozent der globalen Ernte aus.