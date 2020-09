„Für Menschen, die so etwas nicht selbst erleben, ist es sicher unvorstellbar, welche Belastung es bedeutet, wenn man rund um die Uhr im eigenen Haus ständig wieder auf neue Schlangen trifft“, sagt Josef Böhmisch (61) aus Wesenufer. Mehr als zwölf Äskulapnattern waren - auch mit Unterstützung des Steyrer Schlangenexperten Hans Esterbauer - in den vergangenen Tagen in seinem Haus eingefangen worden.