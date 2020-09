Hermagor galt in den letzten Monaten als Vorzeigebezirk in Sachen Corona - ein halbes Jahr lang gab es keine einzige Corona-Erkrankung in der Kärntner Region. Doch so schnell kann es gehen: Vergangenes Wochenende wurden die ersten Fälle bestätigt, inzwischen sind es 20. Alle sind demselben Ursprung zuzuordnen: einem Almabtrieb und mehreren privaten Feiern. Rund 170 Personen sind nun in Quarantäne.