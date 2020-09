See you later

Dazu muss man auch sagen - in einer gerechten Welt wäre Róisín Murphy ein Superstar. Vielleicht nicht in einer Liga mit Lady Gaga oder Katy Perry, aber maximal eine halbe Stufe darunter. Mit Mark Brydon gründete sie als später Teenager in den frühen 90er-Jahren Moloko. Zuerst teilte sie mit ihm die Bühne, dann auch das Bett, schlussendlich wieder nur die Bühne. Der Altersunterschied von fast zwei Dekaden führte zu einer fruchtbaren Kooperation, die sich in ausverkauften Hallen und hohen Chartplatzierungen niederschlug. Moloko prägten mit ihrer einzigartigen Mischung aus spätem Trip-Hop, experimenteller Elektronik, Indie-Disco und Dance-Pop gut ein Jahrzehnt die britische Musiklandschaft. 2004 zerschellte die Band kurios. „See you later“ sagten die beiden sich nach einer erfolgreichen Tour - und fanden nie wieder zusammen. Murphy betonte öfters, für eine Reunion offen zu sein, so richtig glaubt aber nach fast zwei Jahrzehnten keiner mehr daran. Zumal die großen Festivals für solche Ereignisse derzeit zwangspausieren müssen.