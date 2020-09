„Fan Edition“ kommt in sechs Farben

Die neue Variante wird in sechs Farben erhältlich sein, bietet einen Fingerscanner im Display und ist nach IP68-Standard staub- und wasserfest. Samsung will das Galaxy S20 „Fan Edition“ Ende der Woche auf den österreichischen Markt bringen - wahlweise mit 128 oder 256 Gigabyte Speicher und zunächst ohne 5G-Modem.