Am Landesgericht Salzburg ist am Montag ein Prozess gegen ehemalige Geschäftsführer und Ex-Mitarbeiter eines Salzburger Szenelokals wegen des Vorwurfs der Abgabenhinterziehung gestartet. Laut Anklage ist dem Finanzamt Salzburg Stadt ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 1,5 Millionen Euro im Zeitraum 2010 bis 2017 entstanden. Die 13 Angeklagten zeigten sich zum Teil geständig. Es wurden bis zum 16. Oktober sieben Prozesstage anberaumt.