In Bauch, Brust, Arm, Rücken, Kopf und Hals gestochen

Die 31-Jährige, die gerade mit einer Freundin telefonierte, glaubte zunächst, dass er ihr in den Bauch geboxt habe. Als sie das Blut sah, schrie sie ihrer Freundin durchs Telefon: „Er sticht! Bitte ruf die Polizei!“ Der 21-Jährige ließ kurz von ihr ab, kehrte jedoch zurück und sagte ihr: „Sei leise!“ Dann stach er ihr in die Brust, in den Arm, in den Rücken, in den Kopf und mehrmals in den Hals.