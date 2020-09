Telemedizin

Bei der Behandlung von Herz-Erkrankungen hat die Zukunft schon längst begonnen. Davon profitieren Betroffene gerade in Coronazeiten. Insbesondere für kardiologische Patienten, die an einer Herzinsuffizienz leiden und nur eingeschränkt belastbar sind, stellt die Technologie einen großen Nutzen dar: Patienten mit einem implantierten „Ereignisrecorder“ oder einem Herzschrittmacher mit Defibrillatorfunktion werden mittels Fernmonitoring kontinuierlich überwacht. So kann beispielsweise eine gefährliche Rhythmusstörung entdeckt und rechtzeitig behandelt werden. „Wir nutzen diese Möglichkeit für jene Patienten, denen bereits ein sogenannter Ereignisrecorder oder ein Herzschrittmacher mit Defibrillatorfunktion implantiert wurde“, erklärt Dr. Margot Aigner, Fachärztin an der Abteilung für Innere Medizin II, Kardiologie und Intensivmedizin am Klinikum Wels-Grieskirchen. „Die erfassten Funktionsdaten werden täglich via Telefonnetz an unser Herzzentrum übertragen. Abhängig vom Gerätetyp erfolgt dies in der Regel vollautomatisch.“