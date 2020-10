Damit das Pullunder-Outfit nicht zu bieder wirkt, sollte man zu Oversize-Modellen greifen und diese zu lässigen Blusenmodellen - wie etwa die gerade so angesagten Blusen mit Puffärmeln - tragen. Wer sich erst einmal langsam an den neuen Retro-Trend herantasten möchte, der zieht unter den Pullunder am besten ein gleichfarbiges Shirt. Bunte Modelle oder Modelle mit auffälligen Strickmustern sind zudem ein echter Hingucker und machen den Look schnell zum Statement.