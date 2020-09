„Mia san müd“, titelte indes die „Süddeutsche Zeitung“ am Montag über die müden Bayern. Insgesamt 53 Spiele bis zum angepeilten Königsklassen-Finale am 29. Mai in Istanbul müssen die Münchner bewältigen, falls sie ihr Triple verteidigen wollen. „Wir suchen keine Ausreden. Das erwartet uns in diesem Jahr. Alle paar Tage ist ein Spiel, das wissen wir“, sagte Neuer. „Dementsprechend können wir nicht so viel darüber reden, dass wir kaputt sind, sondern müssen es annehmen.“ Im Übrigen habe man „massig“ Siege gehabt in letzter Zeit, Niederlagen würden schließlich auch zum Sport gehören: „Ich kann einfach nur sagen, dass das menschlich ist.“