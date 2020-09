Fehlinformationen über schwere Krankheiten

Den verschiedenen in der Palliativmedizin tätigen Berufsgruppen stünde eine breite Palette von Möglichkeiten zur Verfügung, um schwer kranke Menschen zu unterstützen und deren Leiden zu lindern, meint Likar. Es sei zu bedauern, dass im Zusammenhang mit der Debatte das Bild vermittelt werde, dass ein würdiges und autonomes Lebensende nur auf dem Weg des assistierten Suizids oder der Euthanasie möglich sei. Likar: „Solche Fehlinformationen polarisieren in unnötiger Weise. In unserer täglichen Praxis erfahren wir, dass Menschen trotz schwerer Erkrankungen sehr gerne leben - und dass viele Vorstellungen schlichtweg nicht zutreffen, die gesunde Menschen von schweren Erkrankungen haben.“