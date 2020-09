Entwarnung für „besorgte Bürgerinnen und Bürger“, die bislang glaubten, dass der neue Mobilfunkstandard 5G „besonders stark“ sei, gibt jetzt das Forum Mobilkommunikation (FMK): Eine erste normierte Messung habe ergeben, dass das 5G-Signal einer Mobilfunkanlage, auf der alle Standards gesendet werden, das mit Abstand schwächste sei, so die Interessensvertretung der heimischen Mobilfunkanbieter am Montag in einer Aussendung. Alle, die sich angesichts der „teilweise auch absurden Panikmache“ rund um 5G Sorgen gemacht hätten, könnten nun „gelassen dem Ausbau von 5G entgegensehen“, so das Fazit.