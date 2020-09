„Das kam von innen raus. Ich möchte es nicht Frust nennen, aber es war ein wenig Anspannung“, so der Finne. Für den 31-Jährigen war es der zweite Sieg in der Saison 2020 nach dem Auftakt in Spielberg. Manche meinen, Bottas hätte im Lauf der Saison genügend Chancen gehabt, öfter zu gewinnen.