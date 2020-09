In Wiener Neustadt soll nach dreijährigem Bau ein neues Quartier entstehen, das direkt an den Stadtpark angrenzt. Dieses soll auf dem 23.000 Quadratmeter großen Gelände an der Lederergasse 31 mit einer Nettonutzfläche von 55.000 Quadratmetern Raum für 600 Wohneinheiten bieten.