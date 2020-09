Sechs Football-Mannschaften haben nach den ersten drei Spielen in der US-Profiliga NFL ihre makellose Bilanz gewahrt. Die Green Bay Packers setzten sich am Sonntag (Ortszeit) mit 37:30 bei den New Orleans Saints durch. Spielmacher Aaron Rodgers gelangen drei Touchdown-Zuspiele und Pässe für insgesamt 283 Yards. Neben den Packers sind auch die Buffalo Bills, die Pittsburgh Steelers, die Tennessee Titans, die Chicago Bears und die Seattle Seahawks noch ungeschlagen.