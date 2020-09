Gegenüber krone.at betonte die Stadt am Montag, dass es sich um eine unterstützende und freiwillige Maßnahme handle. Man appelliere an die Eigenverantwortung sowohl der Gäste als auch der Wirte, hieß es. Die Registrierungspflicht sei letztlich auch ein Entgegenkommen der Stadtregierung an die Wirte - denn auch in der Bundeshauptstadt standen Maßnahmen wie in den westlichen Bundesländern, wo die Sperrstunde teils auf 22 Uhr vorverlegt wurde, zur Debatte.