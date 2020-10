Viele Hollywoodstars lassen sich mittlerweile sogar „Keine-Nacktheit-Klauseln“ in ihre Filverträge schreiben. Als Vorreiterin gilt wohl Sarah Jessica Parker, die als einzige der „Sex and the City“-Darstellerinnen so eine Regelung in ihrem Vertrag stehen hatte. Auch wenn sie selbst sich nicht nackt vor der Kamera zeigen möchte, so habe sie aber kein Problem damit, wenn es ihre Kolleginnen tun, erklärte die 55-Jährige.