Golfprofi Sepp Straka hat am Sonntag (Ortszeit) zum Abschluss des PGA-Tour-Turniers in Punta Cana mit seiner schwächsten Runde noch einige Plätze verloren. Mit zwei Birdies auf den letzten drei Löchern hielt der Wahl-Amerikaner den Rückfall in Grenzen, die 74 Schläge schraubten sein Gesamtscore aber auf 281 (7 unter Par) hoch.