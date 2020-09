556 neue Corona-Infektionsfälle sind im 24-Stunden-Vergleich österreichweit registriert worden (Stand: Montag, 9.30 Uhr), die meisten davon erneut in Wien (242). Ein Vergleich mit den Infektionszahlen am Montag vor einer Woche zeigt nur einen geringen Unterschied: Am 21. September waren es 563 Fälle. Die Zahl der Corona-Patienten, die in Spitälern behandelt werden müssen, ist im Wochenvergleich jedoch um beinahe 150 Prozent angestiegen.