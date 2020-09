Natürlich sollten die Karotten nicht in Butter baden, denn Fett hat immerhin eine ganze Menge Kalorien. Und zu viel Fett ist auch nicht gesund: Es wird in den Speichern unter der Haut, aber auch in der Leber und in anderen Organen gespeichert. Daher gilt: Nur rund 20-30 Prozent des täglichen Energiebedarfs sollten aus Fett stammen. In Maßen genossen ist Fett kein Problem und sogar lebensnotwendig und gesund.