Nur Bares ist Wahres - eine alte Weisheit, die in unserer digitalisierten Welt längst ihre Gültigkeit verloren hat. Selbst beim täglichen Lebensmittelkauf wird inzwischen statt zu Scheinen immer öfter zur Karte gegriffen - und das meist kontaktlos. So verfügen in Österreich bereits 9,9 Millionen der rund zehn Millionen ausgegebenen Bankomatkarten über einen Chip, der mit der so genannten NFC-Funktion („Near-Field-Communication“) ausgestattet ist. Und das dafür nötige Know-how kommt aus Graz. „Unser Standort ist quasi seit Anbeginn das weltweite Kompetenzzentrum für Kontaktlos-Technologien“, erklärt Stefan Rohringer, der Leiter des Infineon-Entwicklungszentrums in der steirischen Landeshauptstadt.