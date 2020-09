Apple und Irland kündigten an, den Einspruch der Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu prüfen. Irlands Finanzminister Paschal Donohoe erklärte, seine Regierung vertrete weiter die Auffassung, dass Apple den gesetzmäßig vorgeschriebenen Betrag an Steuern entrichtet habe. Apple erklärte, die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts habe bewiesen, dass sich das Unternehmen in Irland an die Gesetze gehalten habe.