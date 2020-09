Auch Schmiergeld-Vorwurf

Indes behauptete Puchers mutmaßliche Co-Drahtzieherin Franziska K. Hochbrisantes in ihrer Einvernahme: Ihr zufolge kassierte ein Mitarbeiter des Wiener Unternehmens Frequentis, das rund 30 Millionen Euro an Einlagen bei der Commerzialbank hatte, „inoffizielle Provisionszahlungen“ in bar, damit es zu dem Deal kam. An die Ursprungssumme erinnere sie sich nicht mehr, aber allein für die Verlängerung der Veranlagung seien rund 80.000 Euro in bar an den Mann geflossen.