Keine unbegleiteten Minderjährigen mehr in Lagern auf Inseln

Wie Migrationsminister Notis Mitarachi am Sonntag sagte, wurden mittlerweile alle unbegleiteten Minderjährigen, die in Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln lebten, aufs Festland gebracht. Deutschland hat zugesagt, bis zu 150 von ihnen aufzunehmen. Nach Angaben des deutschen Innenministeriums sollen die ersten 50 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge am Mittwoch in Deutschland eintreffen. Die türkis-grüne Regierung in Österreich lehnt eine Aufnahme weiter strikt ab.