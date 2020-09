Gegen Trump positioniert

Königliche Experten sind sich britischen Medien zufolge sicher, dass der Auftritt des Prinzen und der Herzogin in einer ABC-Sendung, in der sich beide zu den US-Wahlen geäußert haben, so nicht hätte stattfinden dürfen. Mitgliedern der Königsfamilie ist es untersagt, sich politisch zu äußern und gar eine Seite einzunehmen.