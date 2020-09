Sexy Werbung für Goop

Eine bessere Werbung für ihr neuestes Produkt hätte sich Gwyneth Paltrow aber dennoch nicht ausdenken können. Dass sie eine findige Geschäftsfrau ist, das hat die Schauspielerin aber längst unter Beweis gestellt. So war die Duftkerze mit dem klingenden Namen „This Smells Like My Vagina“ ein echter Verkaufsschlager. Selbst Model Heidi Klum wollte sich unbedingt ein Stück davon sichern. Und nach diesem heißen Geburtstags-Schnappschuss könnte Goops Body-Butter wohl der nächste Bestseller in Gwyneths Sortiment werden ...