Der LASK kommt rechtzeitig vor dem Play-off der Europa League immer besser in Schuss. Das 3:1 am Sonntag in der Bundesliga gegen den WAC und auch das 7:0 drei Tage zuvor in der dritten EL-Qualifikationsrunde gegen Dunajska Streda nähren die Hoffnung der Linzer, wie im Vorjahr in die Gruppenphase einzuziehen, auch wenn am Donnerstag in Lissabon mit Sporting ein hochkarätiger Gegner wartet. Der Gegner leidet weiter an Corona.